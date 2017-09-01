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Главная » Страна » АТО: боевики чаше всего нарушают перемирие на донецком направлении
АТО: боевики чаше всего нарушают перемирие на донецком направлении
Фото: Пресс-служба полка "Азов"
Ситуация в Донбассе

АТО: боевики чаше всего нарушают перемирие на донецком направлении

Бандформирования открывали огонь 24 раза

01.09.17 13
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За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО. Боевики в основном использовали стрелковое оружие.

Как и несколько предыдущих дней, основная активность врага сохранялась на донецком направлении. В частности, почти 70 процентов от общего количества суточных обстрелов пришлись на Авдеевскую промзону, шахту Бутовка и Зайцево.

Так, вчера после 18 часов боевики несколько раз открывали огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов по украинским укреплениям в районе Авдеевской промзоны, шахты Бутовка, Зайцево и Песков.

На луганском направлении противник обстрелял из гранатомета наши укрепления у Катериновки.

На приморском направлении в конце суток сохранялась тишина.

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