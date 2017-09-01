Луценко назвал подозреваемых по делу о стрельбе в Княжичях

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко назвал 3 подозреваемых по делу о стрельбе в селе Княжичи. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"По факту убийства 5 работников МВД в с. Княжичи, превышение власти и халатности работников Национальной полиции объявлено подозрения бывшему начальнику управления уголовного розыска Киева Куряте, бывшему заместителю начальника отдела уголовного розыска райотдела Мариновскому, старшему инспектору корда Курте", - написал он.

Луценко добавил, что планируется вручение еще 8 подозрений.

Напомним, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в Княжичах ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По факту гибели силовиков прокуратура области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК. Исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян отстранил всех правоохранителей, принимавших участие в спецоперации.