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Главная » Страна » ООН направила гуманитарную помощь на оккупированную территорию Луганщины
Ситуация в Донбассе

ООН направила гуманитарную помощь на оккупированную территорию Луганщины

ООН направила гуманитарную помощь на оккупированную территорию Луганщины
Фото: ukrinform.com

7 грузовиков везут 41 тонну средств гигиены и учебных наборов 

01.09.17 62
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ООН направила на неподконтрольные Киеву территории Луганской области 7 грузовых автомобилей с гигиеническими наборами и учебными наборами для раннего детского воспитания. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Грузовые автомобили от ООН проследовали на неконтролируемую территорию через КПВВ "Новотроицкое".

"Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и индивидуальные учебные наборы для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонн", - сказано в сообщении.

Напомним, Украина занимает 18-е место в рейтинге стран с наихудшим доступом гражданского населения к гуманитарной помощи.

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