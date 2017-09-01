ООН направила гуманитарную помощь на оккупированную территорию Луганщины

ООН направила на неподконтрольные Киеву территории Луганской области 7 грузовых автомобилей с гигиеническими наборами и учебными наборами для раннего детского воспитания. Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Грузовые автомобили от ООН проследовали на неконтролируемую территорию через КПВВ "Новотроицкое".

"Транспортные средства перевозили для жителей Луганской области гигиенические наборы и индивидуальные учебные наборы для раннего детского воспитания общим весом более 41 тонн", - сказано в сообщении.

Напомним, Украина занимает 18-е место в рейтинге стран с наихудшим доступом гражданского населения к гуманитарной помощи.