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Главная » Страна » Транзит российского газа через Украину бьет рекорды
Транзит российского газа через Украину бьет рекорды
Поставки газа / Фото: РИА Новости

Транзит российского газа через Украину бьет рекорды

В последний раз такие объемы транспортировались в 2011 году

01.09.17 1560
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За 8 месяцев 2017 года Украина нарастила объемы транзита газа до 61,95 млрд кубометров, что является максимальным показателем с 2011 года. Об этом говорится в сообщении Укртрансгаза в Facebook.

С начала года украинская ГТС прокачала в европейские страны 61,95 млрд кубометров природного газа, что на 23,4% больше чем за аналогичный период 2016 года.

Кроме того, импорт газа из стран ЕС за 8 месяцев вырос на 95,8% и составляет 9,4 млрд кубометров. В частности, из Словакии поступило 7,1 кубометров, из Венгрии - 1,5, а из Польши - 0,8. В 2017 году в подземные хранилища газа закачали 7 млрд кубометров, что на 71% больше, чем в аналогичный период прошлого года. На сегодня в ПХГ накоплено 14,8 млрд кубометров газа.

Напомним, транзит российского природного газа через украинскую газотранспортную систему (ГТС) за первые пять месяцев 2017 вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года – до 38,26 миллиарда кубометров, что является рекордным объемом за последние пять лет.

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