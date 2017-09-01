Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » В Минобороны планируют внедрить еще 41 стандарт НАТО до конца года

В Минобороны планируют внедрить еще 41 стандарт НАТО до конца года

В Минобороны планируют внедрить еще 41 стандарт НАТО до конца года
Украина - НАТО / Фото: 112.ua

В настоящее время в деятельность оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины внедрены 126 стандартов НАТО

01.09.17 35
000

В Министерстве обороны Украины хотят до конца года внедрить еще 41 стандарт Организации Североатлантического договора (НАТО) в качестве национальных стандартов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНИАН.

Он рассказал, что во исполнение дорожной карты реформ в Минобороны продолжается работа по нормативно-правовому обеспечению мероприятий реформирования. В частности, в настоящее время Администрация президента, Верховная Рада и Кабинет министров утвердили 58 нормативно-правовых актов, подготовленных оборонным ведомством.

"Эти документы касаются усовершенствования по подготовке государства к обороне, реформирования Министерства обороны, Генерального штаба и других органов военного управления, повышения уровня социальных и правовых гарантий военнослужащих и так далее", - сказал Праута.

Сейчас на рассмотрении в органах государственной власти находится еще 32 проекта нормативно-правовых актов, разработанных Минобороны.

Вместе с тем представитель сообщил, что в настоящее время в деятельность оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины внедрены 126 стандартов НАТО.

Праута отметил, что требования стандартов НАТО учитываются при разработке оперативно-стратегических и оперативно-тактических требований, тактико-технических заданий на создание и модернизацию вооружения и военной техники.

Кроме того, начата работа по созданию национальной системы разработки и постановки на производство вооружения и военной техники с учетом стандартов НАТО.

По словам спикера, прорабатывается вопрос создания системы государственного гарантирования качества продукции оборонного назначения в Украине в соответствии со стандартами и публикаций НАТО.

"Поданы предложения в Программу национальной стандартизации по внедрению до конца этого года 41 технического стандарта НАТО в качестве национальных стандартов", - заявил Праута.

Также до конца года спланировано внедрение стандартов НАТО по вопросам применения Сухопутных войск, Воздушных сил Вооруженных сил Украины и финансового обеспечения.

Напомним, большинство украинцев проголосовали бы положительно при проведении референдумов по вопросу вступления Украины в ЕС (69% голосов) и НАТО (56% голосов).

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Страны НАТО выбирают наказание за нарушение Россией договора РСМДЛюди, которых нет. Почему украинское общество не замечает инвалидовБритания не хочет после Brexit выполнять финансовые обязательства ЕС по Украине

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 38656
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2256
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4247
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 918
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2724
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1148
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1479
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3170 / 38656
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 2701 / 20433
  3. Киев по-дружески попросил Варшаву не изображать Львов на новых паспортах 2319 / 2707
  4. Бывший главный конструктор КБ "Южное" возглавил Госкосмос 1806 / 1998
  5. Бунт Лукашенко. Белорусы в поисках исторической правды 1516 / 1853
  6. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 1369 / 11372
  7. Свобода рожать. Запретят ли аборты в Украине 1281 / 1450
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 36 / 38656
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23 / 20433
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 16 / 2443
  4. Свобода рожать. Запретят ли аборты в Украине 6 / 1450
  5. Женщина, которая играет. Как актриса Лариса Кадочникова держит удар 6 / 2136
  6. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 5 / 1208
  7. Памяти Марины Цветаевой 4 / 119
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.