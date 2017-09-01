В Минобороны планируют внедрить еще 41 стандарт НАТО до конца года

В настоящее время в деятельность оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины внедрены 126 стандартов НАТО

В Министерстве обороны Украины хотят до конца года внедрить еще 41 стандарт Организации Североатлантического договора (НАТО) в качестве национальных стандартов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины полковник Максим Праута, передает УНИАН.

Он рассказал, что во исполнение дорожной карты реформ в Минобороны продолжается работа по нормативно-правовому обеспечению мероприятий реформирования. В частности, в настоящее время Администрация президента, Верховная Рада и Кабинет министров утвердили 58 нормативно-правовых актов, подготовленных оборонным ведомством.

"Эти документы касаются усовершенствования по подготовке государства к обороне, реформирования Министерства обороны, Генерального штаба и других органов военного управления, повышения уровня социальных и правовых гарантий военнослужащих и так далее", - сказал Праута.

Сейчас на рассмотрении в органах государственной власти находится еще 32 проекта нормативно-правовых актов, разработанных Минобороны.

Вместе с тем представитель сообщил, что в настоящее время в деятельность оборонного ведомства и Вооруженных сил Украины внедрены 126 стандартов НАТО.

Праута отметил, что требования стандартов НАТО учитываются при разработке оперативно-стратегических и оперативно-тактических требований, тактико-технических заданий на создание и модернизацию вооружения и военной техники.

Кроме того, начата работа по созданию национальной системы разработки и постановки на производство вооружения и военной техники с учетом стандартов НАТО.

По словам спикера, прорабатывается вопрос создания системы государственного гарантирования качества продукции оборонного назначения в Украине в соответствии со стандартами и публикаций НАТО.

"Поданы предложения в Программу национальной стандартизации по внедрению до конца этого года 41 технического стандарта НАТО в качестве национальных стандартов", - заявил Праута.

Также до конца года спланировано внедрение стандартов НАТО по вопросам применения Сухопутных войск, Воздушных сил Вооруженных сил Украины и финансового обеспечения.

Напомним, большинство украинцев проголосовали бы положительно при проведении референдумов по вопросу вступления Украины в ЕС (69% голосов) и НАТО (56% голосов).