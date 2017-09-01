В Украине появится Фонд стартапов, – премьер-министр

В следующем году в Украине будет создан Фонд стартапов. Об этом заявил премьер-министр Владимир Гройсман, общаясь со старшеклассниками учебно-воспитательного комплекса "Эрудит" в Киеве, передает Укринформ.
"Мы создадим Фонд стартапов в следующем году", – сказал глава правительства.
Он подчеркнул, что стартапы могут принести большой успех стране. Как пример он привел тот факт, что бюджет компании Apple может превышать бюджет России.
В то же время Гройсман подчеркнул, что в Украине нужно создать инфраструктуру для эффективного развития стартапов.
"Думаю, придет то время, когда мы сможем объединить возможности нашего государства и наши технологические устремления", – сказал Премьер-министр.
Ранее сообщалось, что премьер-министр Владимир Гройсман считает, что Украина может стать стартап-нацией. Гройсман также сообщил, что инициировал создание при правительстве инновационного совета.