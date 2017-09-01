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Главная » Страна » Новости компаний Байкеры в час пик перекрыли движение в центре Киева из-за концерта Zucchero (фото, видео)

Новости компаний Байкеры в час пик перекрыли движение в центре Киева из-за концерта Zucchero (фото, видео)

<span class="label">Новости компаний</span> Байкеры в час пик перекрыли движение в центре Киева из-за концерта Zucchero (фото, видео)

Украинские байкеры приняли участие во флешмобе перед концертом лучшего друга Элтона Джона

01.09.17 355
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В преддверии приезда одного из самых известных музыкантов планеты, автора нетленного хита «Baila morena» Zucchero, выступление которого состоится 14 сентября во Дворце «Украина», один из старейших байкерских клубов MFC Crazy Hohols принял участие в необычном флешмобе. Сотни украинских байкеров на мотоциклах Harley-Davidson проехались на огромной скорости по центральным улицам города под песни Zucchero. Со стороны это напоминало настоящую погоню, которая практически перекрыла движение в час пик и заставила понервничать новую полицию. Люди бросали свои машины на обочине и выходили посмотреть на это действо. На самом же деле байкеры просто давно любят песни Zucchero и решили устроить проезд в поддержку предстоящего концерта любимого исполнителя.

 «В сентябре наш клуб отметит 15 лет со дня основания, возраст участников – от 30 до 55 лет. А песни Zucchero – это музыка нашей молодости, с которой у каждого из нас связано много ярких и романтических воспоминаний, интересных встреч», – рассказал президент клуба Евгений Рымарев (Bolshoy).

По словам руководителя клуба, ребята участвуют практически во всех европейских фестивалях. В этом году были в Америке, Африке, Норвегии. В общей сложности за лето байкеры преодолели порядка 100 тыс. км.

Выступление итальянского мэтра Zucchero состоится в Киеве 14 сентября во Дворце «Украина». Музыкант презентует новую программу из альбома«Black cat», куда войдут как новые композиции, так и бессмертные хиты. В столицу артист прилетит с командой из 23 человек. Чтобы показать на сцене максимум драйва, музыкант попросил у организаторов за два часа до начала концерта пригласить на площадку профессионального массажиста для расслабляющего массажа. В еде Zucchero не слишком избирателен: он любит рыбу, обожает пармезан, оливковое масло и лимоны. В его гримерной обязательно должны быть суши, розовое вино и кофе. А за кулисами у сцены он попросил поставить кулер с 10 кг свежезамороженного льда – невзирая на запреты врачей, артист пьет талую воду во время выступлений.

 Ссылка на проезд байкеров: https://www.youtube.com/watch?v=ZjnxcRMhqbA&t=26s

 Билеты можно приобрести в компании «Квартал-Концерт:  http://kvartal-concert.com/afisha/zucchero-14-9-2017

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