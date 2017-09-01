Во Львове учебный год начался с урока о сортировке мусора

1 сентября 2017 года учебный год в школах Львова начался с урока об экологической культуре. Об этом сообщили в пресс-службе Львовского городского совета.
"Одним из стратегических направлений развития образования Львова в контексте положений "Новой украинской школы" является повышение уровня экологического сознания, которое позволит в будущем строить безопасную экологически чистую среду. Нам важно донести до детей информацию о состоянии загрязнения окружающей среды, разъяснить им необходимость сортировки и повторного использования мусора", - так прокомментировали в управлении образования Львовского городского совета тему первого урока 2017/2018 учебного года в общеобразовательных учебных заведениях города.
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В пресс-службе отметили, что форму проведения урока учитель выбирает самостоятельно.