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Главная » Страна » КГГА: Киевлянам пересчитают тарифы за неработающие лифты и неполитые дворы

КГГА: Киевлянам пересчитают тарифы за неработающие лифты и неполитые дворы

КГГА: Киевлянам пересчитают тарифы за неработающие лифты и неполитые дворы
Иллюстративное фото

Корректировать плату за услуги будут на основе обращений на "горячие" линии

01.09.17 80
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Коммунальные управляющие компании должны произвести перерасчет киевлянам за те услуги, которые были предоставлены не в полном объеме, либо вообще не оказаны. Об этом заявил заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Петр Пантелеев, передает пресс-служба КГГА.

"Управляющая компания в каждом районе должна предоставить соответствующую информацию о случаях непредоставления услуг и суммах, на которые будет скорректирована плата за услугу по содержанию домов и придомовых территорий. Мы сегодня фиксируем случаи, когда по разным причинам не работают лифты, не производится полив дворов, не работает система диспетчеризации и тому подобное. Там, где мы зафиксировали такие нарушения, предприятия должны уменьшить плату за услугу", — сказал Пантелеев.

Он подчеркнул, что всю информацию о невыполнении услуг будет проверять Жилищно-коммунальная инспекция в городе Киеве на основе обращений киевлян на городские телефонные "горячие" линии.

Напомним, до 22 сентября коммунальные предприятия Киева должны подготовить информацию для КГГА об общественных туалетах.

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