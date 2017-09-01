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Главная » Страна » ГПУ отказала РФ в выдаче экс-бойца "Азова" – бывшего грузинского спецназовца

ГПУ отказала РФ в выдаче экс-бойца "Азова" – бывшего грузинского спецназовца

ГПУ отказала РФ в выдаче экс-бойца "Азова" – бывшего грузинского спецназовца
Гия Церцвадзе / Фото: hromadskeradio.org

Гия Церцвадзе будет просить о предоставлении украинского гражданства

01.09.17 44
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Генеральная прокуратура Украины отказала российской стороне в удовлетворении запроса на экстрадицию бывшего грузинского спецназовца, экс-бойца полка Нацгвардии Украины "Азов" Георгия Церцвадзе, задержанного в Киеве по циркуляру Интерпола по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ. Об этом сообщила его адвокат Ксения Проконова, передает Интерфакс-Украина.

"Буквально на этой неделе мы получили решение об отказе в выдаче. То есть Генеральная прокуратура Украины не выдает России Гию… Мы создали прецедент и не выдали государству, с которым сейчас идет война – назовем честно – гражданина, который воевал за Украину, на стороне Украины", – сказала адвокат.

Теперь Церцвадзе может легально находиться на территории Украины.

При этом Проконова пояснила, что остается список стран, в которые ему ездить нежелательно, потому что там "выполняют все поручения Российской Федерации об экстрадиции". Проконова добавила, что в числе таких стран Египет и Турция.

Кроме того, адвокат сообщила, что в планах – просить о предоставлении Церцвадзе украинского гражданства. Она спрогнозировала, что эта процедура может занять около года.

Церцвадзе поблагодарил всех, кто в Украине и Грузии оказывал ему поддержку в ситуации с возможной экстрадицией в Россию.

"Хочу сказать спасибо всем людям, которые верили мне и сделали все, чтобы этот процесс закончился именно так, как он закончился, – сказал он. – Буду продолжать заниматься тем, для чего я приехал".

Напомним, Георгий Церцвадзе, разыскиваемый по запросу России Интерполом по подозрению в совершении в 2003 году убийства на территории РФ, был задержан 15 января 2017 года в аэропорту "Киев" (Жуляны), после чего Соломенский районный суд Киева применил к нему временный арест сроком на 40 суток.

23 января защита Церцвадзе обжаловала его арест.

27 января в прокуратуре Киева рассказали, что отменили временный арест Церцвадзе по поручению Генеральной прокуратуры Украины. В этот же день он был освобожден из Лукьяновского следственного изолятора в Киеве.

30 января заместитель генпрокурора Украины Евгений Енин сообщил, что Киев до сих пор не получил от российской стороны запрос на экстрадицию Церцвадзе, поэтому экстрадиционная проверка еще не начиналась.

1 февраля Церцвадзе заявил, что обратился к властям Украины с просьбой предоставить ему и его семье политическое убежище.

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