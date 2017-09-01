Турчинов: Путин использует войну в Донбассе для давления на Европу

Несмотря на новые договоренности, обстрелы в зоне АТО не прекращаются

Для президента России Владимира Путина война в Донбассе является рычагом давления на Европу. Об этом на встрече с главой Всемирного Конгресса украинцев Евгением Чолием заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает пресс-служба СНБО.

"Путин не собирается убираться с оккупированной территории, и для него война в Донбассе является рычагом давления на Европу и Украину", - заявил Турчинов, аргументируя свою позицию непрекращающимися обстрелами в зоне АТО.

Напомним, 23 августа Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа. Несмотря на это, боевики продолжают регулярно нарушать перемирие. В частности, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО.