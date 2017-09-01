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Главная » Страна » Суд отправил под круглосуточный домашний арест фигуранта дела о стрельбе в Княжичах

Суд отправил под круглосуточный домашний арест фигуранта дела о стрельбе в Княжичах

Суд отправил под круглосуточный домашний арест фигуранта дела о стрельбе в Княжичах
Фото: depo.ua

По данным следствия, именно Леонид Курята дал приказ открыть огонь

01.09.17 16
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Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения фигуранту дела о стрельбе в Княжичах экс-начальнику управления уголовного розыска Киева Леониду Куряте в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает "112 Украина".

При этом суд не удовлетворил ходатайство обвинения, настаивавшего на помещении Куряты под арест без возможности внесения залога. По данным следствия, именно Леонид Курята отдал приказ стрелять. В качестве доказательств прокуроры предоставили отрывки телефонных переговоров, а также видео с камер наблюдения в Княжичах.

Напомним, во время спецоперации Нацполиции Украины и Корпуса оперативно-внезапного действия (КОРД) по задержанию грабителей в Княжичах ранним утром 4 декабря 2016 года из-за непредвиденных обстоятельств произошла перестрелка с сотрудниками Броварского отдела полиции охраны Управления полиции охраны, во время которой погибли 5 правоохранителей.

Двое сотрудников принадлежали к госслужбе охраны, двое были полицейскими разведчиками и еще один - сотрудником спецподразделения КОРД.

По факту гибели силовиков прокуратура области начала досудебное расследование в уголовном производстве по части 2 статьи 115 УК. Исполняющий обязанности главы Нацполиции Вадим Троян отстранил всех правоохранителей, принимавших участие в спецоперации.

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