Институты медицинской академии наук переводят на самоокупаемость

С 1 сентября пациентам придется платить за операции самостоятельно или через страховые компании

По предварительным расчетам, себестоимость операций в институтах НАМНУ составляет от 80 тыс. грн до 230 тыс. грн. Об этом сообщила пресс-секретарь института Людмила Гордон, передает 112.ua.

Раньше большую часть этих расходов покрывали из госбюджета, с 1 сентября пациентам придется платить за операции из своего кармана или через страховые компании.

"Институты, участвующие в пилотном проекте, должны сохранить базовое финансирование – на коммуналку и зарплату. Никакие платные услуги не потянут такую махину, как наш институт", - отмечал в начале августа Александр Усенко, директор института хирургии им. Шалимова.

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Пилотный проект по внедрению платных услуг и перехода на самоокупаемость в четырех столичных институтах – сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова, нейрохирургии им. Ромоданова, хирургии и трансплантологии им. Шалимова и кардиологии им. Стражеско – должен был начаться с 1 июля.

Но официально запустить пилотный проект не удалось, потому что методичка для расчета себестоимости услуг операций из Минздрава поступила только 30 июня. Пострадали и пациенты – за недостатка финансирования их отправляли домой ждать операций.