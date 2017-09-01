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Главная » Страна » Всемирный конгресс украинцев будет добиваться усиления санкций против России

Всемирный конгресс украинцев будет добиваться усиления санкций против России

Всемирный конгресс украинцев будет добиваться усиления санкций против России
Евгений Чолий / Фото: УКМЦ

Евгений Чолий хочет отключить РФ от системы SWIFT

01.09.17 8
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Всемирный конгресс украинцев намерен приложить усилия для ужесточения международных санкций против России, в том числе и отключения ее от международной межбанковской системы передачи информации и совершения платежей SWIFT. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом заявил глава организации Евгений Чолий, передает Интерфакс-Украина.

"Хочу вас заверить, что мы будем дальше предпринимать все возможные меры, чтобы санкции (против России, - ред.) были более жесткими, включительно с выключением в Российской Федерации системы SWIFT", - сказал он.

Чолий отметил, что также организация намерена способствовать принятию США решения о предоставлении Украине летального вооружения.

Вместе с тем, он подчеркнул важность и приоритетность продолжения борьбы с коррупцией в Украине.

Чолий отметил, что окончательное вступление в силу Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом является значительным успехом.

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