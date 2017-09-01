Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Гриневич хочет педагогической свободы для учителя

Гриневич хочет педагогической свободы для учителя

Гриневич хочет педагогической свободы для учителя
Лилия Гриневич / Фото: Укринформ

После принятия закона "Об образовании" будет автономия в программах обучения и содержании уроков

01.09.17 11
000

Верховная Рада на следующей неделе должна рассмотреть во втором чтении законопроект "Об образовании". Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

"Новый закон "Об образовании", который был принят парламентом в первом чтении в октябре 2016 года, должны рассматривать в Верховной Раде Украины на следующей неделе – с 4 до 8 сентября", – сказала Гриневич.

Она подчеркнула, что с принятием закона многие необходимые образованию новации станут реальностью.

"Учреждения должны будут, в первую очередь, отчитываться за средства, которые они получили – и от бюджета, и от родителей. Поскольку очень важно сделать прозрачным поступление всех средств. Мы прекрасно знаем о том, что родители часто страдают от того, что в школе говорят якобы что-то нужно профинансировать, поскольку это не профинансировали местные органы власти. Важно, чтобы родители видели все финансирование, которое поступает в школу, понимали, где могут быть пробелы. Также необходимо помнить, что взносы родителей могут быть исключительно добровольными. Вообще, за последние 2 года бюджеты органов местного самоуправления значительно выросли в связи с финансовой децентрализацией. Поэтому, нам так важно вывести на свет все, что получает система образования, чтобы у родителей не требовали что-то дополнительно", – подчеркнула Гриневич.

По ее словам, после принятия закона "будет автономия в программах, содержании и будет автономия учителя".

"Для нас очень важна педагогическая свобода учителя. И, например, новый госстандарт начального образования предусматривает, что он описывает результаты обучения, а то, каким образом учитель добьется их - зависит от педагога. Но надо понимать, что к этому надо быть готовым. Учитель должен уметь создавать эту программу. Мы, конечно, раздадим учителям модельные, лучшие программы. Я уверена, что в течение нескольких лет наши учителя научатся создавать программы самостоятельно", – подчеркнула Гриневич.

Ранее сообщалось, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что выступает за первоочередное рассмотрение парламентом после каникул образовательной реформы.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Во Львове учебный год начался с урока о сортировке мусораРодительская школа. Чему родители и дети учат друг другаГройсман представил ключевые законопроекты на следующую сессию ВР

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 38938
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2270
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4276
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 930
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2732
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1154
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1489
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 3170 / 38938
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 2701 / 20523
  3. Киев по-дружески попросил Варшаву не изображать Львов на новых паспортах 2319 / 2727
  4. Бывший главный конструктор КБ "Южное" возглавил Госкосмос 1806 / 2001
  5. Бунт Лукашенко. Белорусы в поисках исторической правды 1516 / 1926
  6. Серсею Ланистер убьют, Дейнерис отравят, а Сноу оседлает дракона 1369 / 11387
  7. Свобода рожать. Запретят ли аборты в Украине 1281 / 1478
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 38 / 38938
  2. Синдром величия. Аркадий Бабченко о развале России 23 / 20523
  3. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 19 / 2475
  4. Родительская школа. Чему родители и дети учат друг друга 9 / 1321
  5. Свобода рожать. Запретят ли аборты в Украине 6 / 1478
  6. Женщина, которая играет. Как актриса Лариса Кадочникова держит удар 6 / 2157
  7. Памяти Марины Цветаевой 4 / 119
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.