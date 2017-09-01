Гриневич хочет педагогической свободы для учителя

После принятия закона "Об образовании" будет автономия в программах обучения и содержании уроков

Верховная Рада на следующей неделе должна рассмотреть во втором чтении законопроект "Об образовании". Об этом заявила министр образования и науки Лилия Гриневич, передает пресс-служба МОН.

"Новый закон "Об образовании", который был принят парламентом в первом чтении в октябре 2016 года, должны рассматривать в Верховной Раде Украины на следующей неделе – с 4 до 8 сентября", – сказала Гриневич.

Она подчеркнула, что с принятием закона многие необходимые образованию новации станут реальностью.

"Учреждения должны будут, в первую очередь, отчитываться за средства, которые они получили – и от бюджета, и от родителей. Поскольку очень важно сделать прозрачным поступление всех средств. Мы прекрасно знаем о том, что родители часто страдают от того, что в школе говорят якобы что-то нужно профинансировать, поскольку это не профинансировали местные органы власти. Важно, чтобы родители видели все финансирование, которое поступает в школу, понимали, где могут быть пробелы. Также необходимо помнить, что взносы родителей могут быть исключительно добровольными. Вообще, за последние 2 года бюджеты органов местного самоуправления значительно выросли в связи с финансовой децентрализацией. Поэтому, нам так важно вывести на свет все, что получает система образования, чтобы у родителей не требовали что-то дополнительно", – подчеркнула Гриневич.

По ее словам, после принятия закона "будет автономия в программах, содержании и будет автономия учителя".

"Для нас очень важна педагогическая свобода учителя. И, например, новый госстандарт начального образования предусматривает, что он описывает результаты обучения, а то, каким образом учитель добьется их - зависит от педагога. Но надо понимать, что к этому надо быть готовым. Учитель должен уметь создавать эту программу. Мы, конечно, раздадим учителям модельные, лучшие программы. Я уверена, что в течение нескольких лет наши учителя научатся создавать программы самостоятельно", – подчеркнула Гриневич.

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Ранее сообщалось, председатель Верховной Рады Андрей Парубий заявлял, что выступает за первоочередное рассмотрение парламентом после каникул образовательной реформы.