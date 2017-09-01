Хаг: "Школьное перемирие" стало паузой, а не прекращением боев в Донбассе

Так называемое "школьное перемирие" стало лишь паузой в боевых действиях, а не их прекращением в Донбассе. Об этом в пятницу, 1 сентября, заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хаг, передает Украинская правда.

"В пятницу (25 августа, - ред.), в первые сутки с момента возобновления обязательства о прекращении огня, миссия зафиксировала 53% снижение количества нарушений по сравнению с предыдущими сутками... На следующий день отмечалось дальнейшее уменьшение количества нарушений", - сообщил он.

Однако, начиная уже с воскресенья, 26 августа, количество нарушений режима прекращения огня зафиксированных СММ снова начало расти. Всего в воскресенье было зафиксировано 151 нарушение, в понедельник - 173, во вторник - 431, в среду – 186.

"Пауза (в обстрелах - ред.) закончилась", - констатировал Хаг.

По его словам, сейчас в Донбассе стороны вернулись к "обычному" состоянию в отношении обстрелов. По мнению замглавы СММ ОБСЕ, стороны так и не смогли предпринять соответствующих действий для прекращения огня.

"На этой неделе СММ ОБСЕ обнаружила тяжелое вооружение, размещенное с нарушением согласованных линий отвода, 112 раз, 47 раз - на подконтрольных и 65 раз - на неподконтрольных Киеву территориях", - сказал он.

Напомним, 23 августа Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины в Минске договорилась о прекращении огня в Донбассе с 25 августа. Несмотря на это, боевики продолжают регулярно нарушать перемирие.

В частности, за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 24 раза открывали провокационный огонь по позициям сил АТО.