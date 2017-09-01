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Главная » Страна » Россия отложила запуск двух скандальных ТЭС в оккупированном Крыму

Россия отложила запуск двух скандальных ТЭС в оккупированном Крыму

Россия отложила запуск двух скандальных ТЭС в оккупированном Крыму
Фото: hvylya.org

Первоначально ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens хотели вводить в эксплуатацию с сегодняшнего дня

01.09.17 347
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Правительство России отложило сроки запуска в эксплуатацию двух теплоэлектростанций в аннексированном Крыму. Об этом говорится в постановлении правительства России, опубликованном на официальном портале правовой информации, передает Крым.Реалии.

Согласно документу, первую очередь парогазовых установок, подразумевающую первые блоки Севастопольской и Симферопольской ТЭС мощностью по 235 МВт, введут в эксплуатацию 19 мая 2018 года.

Ввод второй очереди двух станций назначен на 18 июня 2018 года. Срок начала комплексного опробования первой очереди – 16 мая, второй – 15 июня.

Документ также вносит изменения в правила предоставления субсидии из федерального бюджета российской государственной корпорации "Ростех" для строительства электростанций в аннексированном Крыму.

Согласно предыдущему графику, утвержденному правительством России, первую очередь планировали ввести в эксплуатацию к 1 сентября 2017 года, вторую – в марте 2018 года. Однако позднее глава российского минэнерго Александр Новак сообщил, что запуск первых блоков ТЭС состоится в первом квартале 2018 года.

Напомним, Россия для бесперебойного энергоснабжения в оккупированном Крыму строит две ТЭС с использованием незаконно ввезенных газовых турбин Siemens.

Скандал с поставками в аннексированный Крым турбин немецкой фирмы Siemens со стороны соседней России разгорелся в июне. Россия отрицала принадлежность турбин в Крыму компании, однако Siemens признала оборудование своим. Siemens оспаривает в суде перевозки турбин из России в Крым, что запрещено санкциями Евросоюза.

10 июля глава министерства энергетики России Александр Новак заявил, что теплоэлектростанции в Крыму построят, даже если компания Siemens отзовет турбины, которые были поставлены на полуостров.

В аннексированном Россией Крыму, несмотря на запуск третьей нитки российского энергомоста весной 2016 года, продолжаются отключения света. С декабря 2015 года в Крым перестала поступать электроэнергия с материковой Украины из-за повреждения электроопоры в Херсонской области. Сейчас Крым снабжается за счет собственной генерации, генераторных установок из России и по энергомосту из Кубани.

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