Белорусские баржи приплыли в Киевский речпорт

Столичный речной порт пополнил свой флот двумя баржами, купленными в Беларуси.
Суда были приобретены у компании СООО "Белдортяжтранс".
Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на информацию порта.
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Это несамоходные баржи-площадки, предназначенные для перемещения генеральных, сухих навальных грузов и контейнеров.
Грузоподъемность каждой баржи составляет 1060 тонн.
В данный момент суда находятся в процессе таможенного оформления и в скором времени будут использованы для обслуживания грузопотоков.
Напомним, ГПУ подает в суд за поломку флагмана украинского военного флота.