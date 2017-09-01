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Главная » Страна » Подать документы на оформление загранпаспорта временно станет сложнее, – МИД

Подать документы на оформление загранпаспорта временно станет сложнее, – МИД

Подать документы на оформление загранпаспорта временно станет сложнее, – МИД
Фото: bykvu.com

Затруднения могут возникать 1, 4 и 5 сентября

01.09.17 48
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Министерство иностранных дел Украины допускает временное усложнение процесса подачи документов на оформление загранпаспортов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Сегодня, начиная с 11:00, начались работы по модернизации системы оформления загранпаспортов для граждан Украины, из-за чего процесс подачи документов на их оформление временно может быть затруднен.

Подача документов на оформление паспортов гражданина Украины для выезда за границу и удостоверений личности на возвращение в Украину может быть осложнена 1, 4 и 5 сентября 2017 года.

 

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