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Главная » Страна » Копейки останутся в обороте, - НБУ

Копейки останутся в обороте, - НБУ

Копейки останутся в обороте, - НБУ
Иллюстративное фото

Еще в 2011 году в НБУ признали, что 1 и 2 копейки "уже не является мерой стоимости"

01.09.17 580
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Нацбанк пока не будет изымать из обращения 1 и 2 копейки, несмотря на обесценивание гривни почти в 15 раз с момента ее введения.

Об этом сообщили в НБУ, отвечая на запрос "Укринформа".

"Оптимизация номинального ряда банкнот зависит от многих факторов, таких как размер денежных доходов населения, уровень потребительских цен, степень использования в обращении имеющихся номиналов банкнот и монет, уровень развития безналичных расчетов. Пока вышеуказанные решения не приняты", - заявили в Нацбанке.

Сейчас номинальный ряд денежных знаков Украины насчитывает 16 номиналов, из них девять номиналов банкнот и семь номиналов монет.

При этом еще в 2011 году в НБУ признали, что 1 и 2 копейки "уже не является мерой стоимости", и вопрос изъятия этих монет дважды рассматривался.

В Нацбанке даже заявили, что инициируют изъятие монет этого номинала, однако этот вопрос должен быть согласован с Кабинетом министров.

Основная причина отказа от монет наименьшего номинала - это то, что на их изготовление тратят значительно больше, чем номинал самых монет.

Напомним, НБУ не признает Bitcoin валютой, но и не запрещает его майнинг.

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