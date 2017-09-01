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Инфографика У "Свободы" хотят конфисковать более 2 млн грн

<span class="label red">Инфографика</span> У "Свободы" хотят конфисковать более 2 млн грн
Лидер партии "Свобода" Олег Тягнибок / Фото: Дмитрий Весна

Обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках

01.09.17 149
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Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции будет требовать в суде конфискацию взносов партии "ВО "Свобода" на сумму в 2 млн 357 тысяч гривен. 

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

4 сентября в Дарницком районном суде Киева будет рассматриваться административное производство о привлечении к административной ответственности главного бухгалтера "ВО "Свобода" относительно нарушения порядка получения взноса в поддержку политической партии.

Как отметили в НАПК, на предварительное судебное заседание 28 июля представитель партии не явился, в связи с чем заседание было перенесено на 4 сентября.

Согласно сообщению, Департамент по предупреждению политической коррупции НАПК по результатам анализа отчета ВО "Свобода" об имуществе, доходах, расходах и обязательствах финансового характера за IV квартал 2016 года выявил нарушения законного порядка получения взноса в поддержку политической партии. В частности, были обнаружены несоответствия между фамилиями лиц, осуществлявших денежные взносы, в отчете партии и в банковских выписках.

"После раскрытия судом сведений в отношении банковского счета "ВО "Свобода" Национальное агентство выявило, что 11 платежей на общую сумму 2 млн 330 тысяч 900 грн были внесены в течение ноября-декабря 2016 года в кассу банка главным бухгалтером политсилы. Также было установлено, что указанное лицо получило через партийную кассу еще 26 100 гривен вкладов от физических лиц, что подтверждается приходным ордерам", - сказано в сообщении.

Как подчеркнули в НАПК, тем самым был нарушен установленный законом "О политических партиях в Украине" порядок получения взноса в поддержку политической партии: в соответствии с указанным порядком, денежные взносы в пользу политической партии осуществляются через банковские операции лично физическими лицами с установлением банком персональной информации о таких лицах. Соответствующее нарушение предусматривает наложение штрафа на нарушителя с конфискацией суммы взноса в пользу государства.

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