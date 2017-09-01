Порошенко решил, что украинцы доверяют врачам

Наибольшим доверием украинцев пользуются две профессии - военные и медики, заявил президент Петр Порошенко.

По его словам, первая - это военные. Поддержка украинской армии по социологическим исследованиям составляет более 60%, отметил он.

Об этом он рассказал на встрече с главными врачами медицинских учреждений Харьковщины, сообщает пресс-служба главы государства.

"Вторая профессия, где уровень доверия более 60% - это украинские врачи. Думаю, это демонстрация мудрости украинского народа, который ценит то, насколько важно развивать медицинскую отрасль, беречь украинского врача…" – сказал президент.

Напомним, президент назвал приоритетную задачу в области образования.