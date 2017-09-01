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Главная » Страна » На Житомирщине задержали рейдеров, захвативших предприятия на 30 млн грн

На Житомирщине задержали рейдеров, захвативших предприятия на 30 млн грн

На Житомирщине задержали рейдеров, захвативших предприятия на 30 млн грн
Фото: Нацполиция Украины

Правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации и 39 печатей

01.09.17 30
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Сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции Житомирской области разоблачили группу лиц, которые незаконно завладели рядом предприятий на территории Украины совокупной стоимостью более 30 млн грн.

Об этом проинформировали в департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.

"Правоохранители установили, что злоумышленники путем подделки доверенностей, протоколов собрания учредителей и других документов, удостоверяющих право на имущество, при соучастии государственных регистраторов вносили сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество", - сказано в сообщении.

По такой схеме фигуранты помимо воли фактических владельцев завладели корпоративными правами и недвижимым имуществом общей стоимостью более 30 млн гривен.

В ходе обысков правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации и 39 печатей, подтверждающих преступную деятельность фигурантов.

Напомним, Петренко утверждает, что рейдерство в стране побороли на 90%.

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