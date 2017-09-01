На Житомирщине задержали рейдеров, захвативших предприятия на 30 млн грн

Сотрудники Управления защиты экономики Национальной полиции Житомирской области разоблачили группу лиц, которые незаконно завладели рядом предприятий на территории Украины совокупной стоимостью более 30 млн грн.
Об этом проинформировали в департаменте защиты экономики Нацполиции Украины.
"Правоохранители установили, что злоумышленники путем подделки доверенностей, протоколов собрания учредителей и других документов, удостоверяющих право на имущество, при соучастии государственных регистраторов вносили сведения в Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, а также в Государственный реестр имущественных прав на недвижимое имущество", - сказано в сообщении.
По такой схеме фигуранты помимо воли фактических владельцев завладели корпоративными правами и недвижимым имуществом общей стоимостью более 30 млн гривен.
В ходе обысков правоохранители изъяли документацию, электронные носители информации и 39 печатей, подтверждающих преступную деятельность фигурантов.
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