Официально в Польше работает 270 тысяч украинцев

Больше всего застрахованных украинцев в Варшаве и Вроцлаве

В Польше официально работает более 270 тысяч украинцев.

Об этом сообщает Польское радио со ссылкой на министра семьи, труда и социальной политики Польши Эльжбету Рафальскую.

По ее словам, в июне в Учреждение социального страхования Польши сделали взносы свыше 270 тысяч работников из Украины, в то время как в конце прошлого года было зарегистрировано более 194 тысяч украинцев.

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Больше всего застрахованных украинцев в Варшаве – примерно 50 тысяч и Вроцлаве – 21 тысяча.

Министр подчеркнула, что работники, которые трудоустроились в Польше официально, имеют гарантии страхования от возможных болезней.

Напомним, Чехия станет выдавать украинцам вдвое больше разрешений на работу.