Электронной "Поляны" в Карпатах в этом году не будет

Фестиваль электронной музыки Polyana Festival, который должен был состояться в Карпатах с 8 по 10 сентября, отменен.

Организаторы сообщили об этом на своей официальной странице в Facebook.

"До последнего момента мы были уверены в своих силах и в силах партнеров. Тем не менее на сегодня сложилась ситуация, когда риск проведения фестиваля не на должном уровне превысил риск его отмены. Мы не умеем работать плохо и не можем предоставлять некачественные услуги. И самым страшным для нас является разочарование участников, партнеров и гостей фестиваля в момент его проведения. Мы понимаем, что наша репутация несет минусы от этого решения. Впрочем, они были бы намного большими, если бы мы не выполнили своих обещаний после и во время проведения проекта. Так быть не может. Именно поэтому мы были вынуждены принять это трудное решение, несмотря на упорный труд всей команды в течение года. И именно поэтому мы сейчас с вами откровенны", - говорится в сообщении.

При этом всем, кто приобрел фестивальные абонементы, пообещали гарантированное возвращение средств после 10 сентября. Кроме того, не сданные абонементы в будущем году можно будет использовать для посещения Polyana Festival.

Организаторы также заверили, что будут оставаться на связи для выяснения спорных моментов, а также сообщили, что уже начали подготовку к проведению фестиваля в 2018 году.