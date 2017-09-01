АМКУ пообещал разобраться с курятиной

Антимонопольный комитет Украины предложил провести рабочую встречу по ценовой ситуации на рынке куриного мяса с участием представителей высших органов государственной власти, профильных ассоциаций и основных участников рынка.
Об этом говорится в пресс-релизе на сайте АМКУ.
Так, во время встречи 5 сентября на обсуждение вынесут проблемные вопросы относительно функционирования рынка куриного мяса и стремительного повышения цен на рынке с июля по август 2017 года.
Напомним, Антимонопольный комитет расследует повышение цен на сжиженный газ.