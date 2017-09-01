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Главная » Страна » На КПВВ Станица Луганская боевики похищают людей
Ситуация в Донбассе

На КПВВ Станица Луганская боевики похищают людей

На КПВВ Станица Луганская боевики похищают людей
Фото из открытых источников

Одного нашли мертвым

01.09.17 36
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В Луганской области на КПВВ Станица Луганская пророссийские боевики за неделю похитили двух мужчин, которые подрабатывали грузчиками, одного из них нашли мертвым.

Об этом сообщила Харьковская правозащитная группа.

По ее данным, 31 августа исчез 22-летний Николай Петухов из с.Верхняя Ольховая Станично-Луганского района, который зарабатывал на жизнь переносом сумок от КПВВ с украинской стороны к пункту пропуска со стороны боевиков.

Мужчина около полудня прошел КПВВ со стороны Украины. На пункте пропуска со стороны боевиков его остановили вооруженные люди и о чем-то начали расспрашивать. Далее вооруженные боевики отвели мужчину в сторону. С того момента связь с ним оборвалась и поныне о нем ничего не известно. 

Другой случай похищения был зафиксирован на КПВВ Станица Луганская неделю назад. Мужчина по имени Алексей также был грузчиком. Его тело со следами насильственной смерти нашли спустя три дня после исчезновения возле одного из кафе в оккупированном Луганске. 

Напомним, в зоне АТО пропали без вести более 400 человек.

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