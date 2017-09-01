На Киевщине торговали гуманитарной помощью

В Киевской области сотрудники налоговой милиции разоблачили должностных лиц одной из благотворительных организаций, которые незаконно торговали товарами, ввезенными в Украину в качестве гуманитарной помощи.
Об этом сообщил первый замглавы Государственной фискальной службы Сергей Билан в Facebook.
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Благотворительная организация ввозила из Германии и США товары как гуманитарную помощь без уплаты таможенных платежей. Согласно документации, в дальнейшем товары бесплатно передавали социальным учреждениям, но на деле их продавали частным предпринимателям для реализации на рынках и в магазинах.
В результате проведенных обысков изъяты 86,6 тысячи гривен и 1,5 тысячи долларов наличными, одежда, обувь, зонты, гигиенические и чистящие средства, подгузники и салфетки. Общая стоимость изъятого - около 1,5 миллиона гривен.
Напомним, за продажу б/у вещей теперь придется платить налог.