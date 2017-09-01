Нацбанк Украины стал богаче на $1,7 млрд

Национальный банк Украины в августе пополнил международные резервы благодаря покупке валюты на межбанковском рынке на $278 млн.
Об этом сообщается в монетарном обзоре регулятора за август.
Всего с начала года НБУ пополнил резервы на межбанке на $1,7 млрд.
- ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Копейки останутся в обороте, - НБУ
В сообщении отмечается, что в августе Нацбанку удалось увеличить объемы покупки валюты для пополнения резервов, не препятствуя постепенному укреплению курса под действием фундаментальных факторов.
Напомним, Нацбанк в мобильном приложении рассказал о защите гривны.