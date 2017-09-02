За сутки потерь среди украинских военных в зоне АТО нет

Российско-оккупационные войска в пятницу 20 раз обстреливали из стрелкового оружия укрепления украинских сил в зоне антитеррористической операции на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

Так, на Луганском направлении враг четыре раза открывал огонь в районах населенных пунктов Станица Луганская, Крымское и Желтое. На Донецком направлении боевики 14 раз обстреляли опорные пункты сил АТО возле Авдеевки, Зайцево, Майорска и Шахты Бутовка, на Мариупольском направлении – дважды в районе Водяного.

За сутки потерь среди украинских военных нет.

В штабе сообщили, что с целью сохранения жизни украинских защитников силы АТО открывали огонь только раз.

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Вместе с тем органы военного управления, войска и силы АТО продолжают принимать меры по недопущению нарушений режима прекращения огня.

"С целью взаимодействия на опорных пунктах подразделений воинских частей привлекается отдельная категория военнослужащих сил АТО и оперативно-тактических группировок", - говорится в сообщении.

Руководство АТО заявляет о готовности украинской армии адекватно реагировать на все агрессивные действия врага, угрожающие украинским военным и мирным жителям.

Напомним, ООН направила гуманитарную помощь на оккупированную территорию Луганщины.