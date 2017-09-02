Кличко запретил ГогольFEST-2017 в Театре на Подоле

Организаторы фестиваля ГогольFEST-2017 сообщили, что не смогут провести европейскую театральную программу на сцене Театра на Подоле.

По их словам, мэр Киева Виталий Кличко лично запретил проведение мероприятий в театре, опасаясь провокаций общественных активистов. Все события, запланированные в Театре на Подоле, будут перенесены на другие площадки.

Об этом стало известно из сообщения Сultprostir.ua.

“Мы бились до последнего, просили временное разрешение на использование пространства Театра на Подоле. Сегодня нам должны были выдать результаты экспертизы о том, что это совершенно безопасное место. Но по причине активности организации “Громада Андріївського узвозу”, Виталий Кличко лично запретил заходить в Театр на Подоле, чтобы не провоцировать этих борцов за скрепы”, - сообщил основатель фестиваля Влад Троицкий.

Европейская программа ГогольFEST, по словам организаторов, была сформирована специально под локацию Театра на Подоле. Сейчас, меньше, чем за неделю до начала фестиваля, организаторы вынуждены переносить события на другую площадку. Рассматривается недавно открыта “Сцена 6” в Центре Довженко, но чтобы провести там европейские представления, нужно смещать всю украинскую театральную программу.

“Это увеличивает бюджет, ведь, чтобы провести запланированные спектакли на “Сцене 6”, нужно адаптировать это пространство, установить дополнительную технику. С некоторыми проектами, конечно, будет сложно”, - сказал Влад Троицкий.

Основатель ГогольFEST высказал свое возмущение ОО “Громада Андріївського узвозу”.

“Спасибо за такой подарок на 10-летие. Большего дерьма Киеву вы не могли бы сделать при всем своем желании”, - сказал Троицкий.

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