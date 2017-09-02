Есть лишь два формата урегулирования ситуации в Донбассе, - постпред РФ в ООН

Постоянный представитель Российской Федерации при ООН Василий Небензя считает, что инициатива Украины о необходимости введения миротворческой миссии в Донбассе направлена на подрыв минских соглашений.

Об этом он заявил во время общения с журналистами в Нью-Йорке, сообщает "Комсомольская правда".

"Я лично не очень понимаю, в чем смысл этой идеи для Киева, какие дивиденды это ему принесет, если гипотетически это будет реализовано. Причем у меня есть подозрение, что это не должно быть очень выгодно самой украинской стороне... Это такая попытка создать видимость мыслительного процесса по поводу нового формата, тем самым продолжать не выполнять ясно и четко обозначенный план урегулирования, который зафиксирован в минских соглашениях", — отметил дипломат.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В зоне АТО пропали без вести более 400 человек

Небензя подчеркнул, что на данный момент есть только два формата обсуждения урегулирования ситуации на востоке Украины - "нормандский формат" и контактная группа в Минске.

Напомним, Аксенов боится наплыва в Крым жителей Донбасса.