Саакашвили рассказал о задержании своего брата

Как сообщают СМИ, Давида депортируют в Грузию в ближайшее время

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили подтвердил, что его брат Давид был задержан правоохранителями утром 2 сентября.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Сегодня на рассвете восемь представителей МВД Авакова задержали моего брата Давида Саакашвили, когда он выходил из дома в Киеве и вывезли в неизвестном направлении. Он юрист, имел вид на проживании в Украине. Видимо, таким образом пытаются повлиять на меня, чтобы я передумал возвращаться. Вы очень плохо меня знаете, это как раз еще больше укрепляет мою решимость защищать Украину и украинцев от барыг и их произвола", - написал Саакашвили.

Также он добавил, что вчера на пограничные пункты западной границы прислали мобильные группы из Киева, потому что не доверяют местным пограничникам.

"Задача мобильных групп, в которые в том числе входят представители бывшего Беркута, не дать мне пройти и забрать паспорт", - написал политик и добавил фото, на которой "вели его брата".

Брата бывшего президента Грузии и экс-главы Одесской ОГА Давида Саакашвили депортируют в Грузию уже через три часа. Об этом "Стране" подтвердил источник в Госпогранслужбе.

Напомним, Саакашвили обжалует лишение его гражданства Украины.