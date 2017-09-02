Первая поставка американского угля в Украину будет меньше, чем планировалось

Первое судно с 62 тоннами энергетического угля, которое на прошлой неделе вышло в море из американского порта в Балтиморе, должно прибыть в Украину до середины сентября. Об этом сообщил посол Украины в США Валерий Чалый, передает Зеркало недели.

"Согласно условиям контракта, до конца года ожидается поставка 700 тыс. тонн антрацитового энергетического угля из США. Планировалось, что объем первой поставки составит 85 тыс. т. Однако отправителям удалось быстро найти немного меньшее судно на 62 тыс. т, при загрузке которого я присутствовал вместе с американскими чиновниками. Судно с американским углем, которое еще на прошлой неделе вышло из порта города Балтимор, будет идти ориентировочно три недели, следовательно, где-то ближе к середине сентября можно ожидать его прибытия в порт "Южный", - заявил Чалый.

"Надо отметить, что этот контракт является важным с точки зрения развития украинско-американских торговых отношений, а прежде всего, он является еще одним шагом на пути диверсификации поставок энергетических ресурсов. Украина получает доступ к надежному и прозрачному источнику поставок угля из США", - добавил посол.

Он сообщил, что следующая партия угля должно быть больше - ориентировочно 120 тыс. тонн. По словам посла, эта партия должна прибыть в Украину в начале октября, и в целом ожидается прибытие одного-двух судов ежемесячно.

"В случае успешного первого этапа сотрудничества, в следующем году Украина при необходимости может закупить больше американского энергетического угля, речь шла об объемах до 2 млн т. Однако все контрактные условия, объемы и цена - переговорный процесс двух хозяйствующих субъектов Украины и США", - отметил Чалый.

Посол отметил, что партнер с американской стороны, а именно компания XСoal - это надежный производитель и опытный экспортер угля.

"Компания рассчитывает на длительные отношения с украинской стороной. Рассматривает не только торговую составляющую, но и, что немаловажно, инвестиционную также. Компания заинтересована в инвестировании в сектор угольной промышленности и газодобычи в нашей стране, сотрудничает с Американской торговой палатой в Украине", - сказал посол.

Также он рассказал в целом о поставках угля из США в Украину.

"Что касается поставок угля из США в Украину в целом, в том числе коксующегося для нужд металлургического сектора, то, согласно американской статистике, такие поставки в Украину в последние годы происходят регулярно. Так, в 2015 году было поставлено 2,5 млн т, в 2016-м — 1,8 млн. По результатам первого полугодия 2017 года, объемы таких поставок увеличились на 42% (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) и составили 1,3 млн тонн", - сообщил дипломат.

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Напомним, одна из крупнейших украинских энергокомпаний Центрэнерго заключила с американской компанией XСoal Energy&Resources контракт на поставку до конца этого года 700 тыс. тонн дефицитного угля антрацитовой группы.