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МВД РФ отрицает проживание Януковича в усадьбе Буденного

МВД РФ отрицает проживание Януковича в усадьбе Буденного
Виктор Янукович / Фото: КоммерсантЪ

Здание якобы используется для приема и обслуживания делегаций

02.09.17 178
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Пресс-служба МВД РФ заявила, что в доме приемов "Русичи" в подмосковной Баковке никто не проживал и не проживает. Об этом говорится в официальном ответе МВД РФ на запрос РБК после того, как издание "Медуза" сообщило о проживании в этом здании беглого бывшего президента Украины Виктора Януковича.

"Информация, размещенная в некоторых СМИ, о проживании неких лиц в загородном доме ведомства не соответствует действительности. Загородный дом приемов "Русичи" МВД России, находящийся в Московской области, используется для проведения конференций, заседаний, симпозиумов, совещаний, а также для приема и обслуживания делегаций, в том числе иностранных", — говорится в ответе пресс-службы.

"Содержание и эксплуатация данного объекта осуществляется в установленном порядке. C 2012 года по настоящее время на объекте постоянно никто не проживал и не проживает", — добавили в ведомстве.

Напомним, 1 сентября "Медуза" сообщила, что беглый президент Украины Виктор Янукович живет на государственной даче в подмосковной Баковке по улице Парковая аллея, 11.

Ранее на этой территории находилась дача маршала Семена Буденного. После смерти Буденного дача перешла государству. Одним из последних постояльцев госдачи в Баковке был губернатор Московской области Борис Громов, который жил здесь до лета 2012 года.

В августе сообщалось, что Янукович живет в подмосковном селе Баковка на улице Лесной в доме за более 4 миллионов долларов.

В свою очередь 27 августа адвокат Януковича Виталий Сердюк заявил, что информация об адресе проживания Януковича в селе Баковка не соответствует действительности и является фейком.

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