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Главная » Страна » АТО: зафиксирован рекорд по обстрелам за полтора месяца
Ситуация в Донбассе

АТО: зафиксирован рекорд по обстрелам за полтора месяца

АТО: зафиксирован рекорд по обстрелам за полтора месяца
Фото: Пресс-служба полка "Азов"

С полуночи до 18:00 было 4 случая открытия огня со стороны российско-оккупационных группировок

02.09.17 24
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В течение дня 2 сентября в районе проведения антитеррористической операции противник существенно уменьшил количество вооруженных провокаций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С полуночи до 18:00 зафиксированы 4 случая открытия огня со стороны российско-оккупационных группировок. Эта цифра является самой низкой за последние полтора месяца.

Все сегодняшние обстрелы на донецком направлении были только из стрелкового оружия. В частности, боевики дважды открывали недолговременный и провокационный огонь недалеко от шахты Бутовка и один раз в районе Авдеевской промзоны.

На мариупольском направлении российские наемники около 6:00 применяли гранатомет.

На остальных позициях вдоль линии разграничения сохранялась тишина.

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