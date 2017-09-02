АТО: зафиксирован рекорд по обстрелам за полтора месяца

В течение дня 2 сентября в районе проведения антитеррористической операции противник существенно уменьшил количество вооруженных провокаций. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
С полуночи до 18:00 зафиксированы 4 случая открытия огня со стороны российско-оккупационных группировок. Эта цифра является самой низкой за последние полтора месяца.
Все сегодняшние обстрелы на донецком направлении были только из стрелкового оружия. В частности, боевики дважды открывали недолговременный и провокационный огонь недалеко от шахты Бутовка и один раз в районе Авдеевской промзоны.
На мариупольском направлении российские наемники около 6:00 применяли гранатомет.
На остальных позициях вдоль линии разграничения сохранялась тишина.