Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg

Других украинцев в списке из 500 миллиардеров нет

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Рината Ахметова с января 2017 года сократилось на $45,8 млн и составляет $4,38 млрд. Соответствующие данные опубликовал Bloomberg, передает Украинская правда.

Других украинцев в рейтинге миллиардеров из 500 человек нет. Нижняя планка вхождения в рейтинг составила $3,93 млрд.

Ахметов занимает в рейтинге 439-е место. Лидирующую позицию рейтинга сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в $86,4 млрд, за ним идут основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $83,9 млрд, а также основатель и президент Inditex Амансио Ортега с $81 млрд.

Самым богатым среди россиян стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на $1,49 млрд и оценивается в $18,4 млрд. Он занимает 49-е место в рейтинге.

Индекс рассчитывался на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

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Напомним, в рейтинг самых богатых людей мира, который составило американское издание Forbes, попали украинские бизнесмены Ринат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.