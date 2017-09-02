Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg

Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg

Ахметов вошел в рейтинг миллиардеров Bloomberg
Ринат Ахметов / Фото: ukrafoto.com

Других украинцев в списке из 500 миллиардеров нет

02.09.17 66
000

Согласно рейтингу Bloomberg Billionaires Index (BBI), состояние Рината Ахметова с января 2017 года сократилось на $45,8 млн и составляет $4,38 млрд. Соответствующие данные опубликовал Bloomberg, передает Украинская правда.

Других украинцев в рейтинге миллиардеров из 500 человек нет. Нижняя планка вхождения в рейтинг составила $3,93 млрд.

Ахметов занимает в рейтинге 439-е место. Лидирующую позицию рейтинга сохранил создатель Microsoft Билл Гейтс с капиталом в $86,4 млрд, за ним идут основатель Amazon Джефф Безос с состоянием в $83,9 млрд, а также основатель и президент Inditex Амансио Ортега с $81 млрд.

Самым богатым среди россиян стал основной акционер "Северстали" Алексей Мордашов, его состояние выросло с января на $1,49 млрд и оценивается в $18,4 млрд. Он занимает 49-е место в рейтинге.

Индекс рассчитывался на основе стоимости акций и данных отчетностей компаний, в которых миллиардеры имеют доли. В некоторых случаях учитывалось соотношение капитализации компании к EBITDA или цены акции к прибыли на акцию.

Напомним, в рейтинг самых богатых людей мира, который составило американское издание Forbes, попали украинские бизнесмены Ринат Ахметов, Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго, Игорь Коломойский и Виктор Пинчук.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
Кличко хочет лично провести экскурсию аналитику The EconomistКомпания Ахметова купила блокпакеты еще двух энергокомпанийВСУ занимают 30 место в рейтинге лучших армий мира, - Минобороны

Читайте также на focus.ua

Топ-7
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 43236
  2. Реформатор с котёнком. Максим Нефьодов о том, как провести приватизацию с помощью соцсети 2343
  3. Охотники за биткоинами. Насколько безопасно добывать, хранить и обменивать криптовалюты 4603
  4. Толпа всегда ужасна, — режиссер Марина Разбежкина 996
  5. Вход через интернет. Как группа DZIDZIO шла к успеху и зачем её лидеру кино 2806
  6. Честные ноты Алексея Когана. Куратор Koktebel Jazz Festival о музыке как иллюзии жизни 1194
  7. Территория призраков. Как Кристиан Петцольд бежал из немецкого захолустья 1573
  1. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 4966 / 6169
  2. Йося и его дети. История одесского гинеколога 4767 / 43236
  3. Есть лишь два формата урегулирования ситуации в Донбассе, - постпред РФ в ООН 4348 / 5027
  4. Белорусские баржи приплыли в Киевский речпорт 4339 / 4823
  5. Власть газа. Почему украинцы переплачивают за голубое топливо 2550 / 3067
  6. Укроборонпром показал, как Украина отвечает на вызовы гибридной войны 2039 / 2246
  7. Около 4 тысяч человек пострадали после взрывов в Балаклее 1707 / 1856
  1. Йося и его дети. История одесского гинеколога 56 / 43236
  2. Богатырская наша сила. Как из киевских витязей вылепили русских богатырей 39 / 6169
  3. Власть газа. Почему украинцы переплачивают за голубое топливо 21 / 3067
  4. В Кабмине считают, что у украинцев с зарплатой все не так плохо 8 / 1629
  5. Укроборонпром показал, как Украина отвечает на вызовы гибридной войны 7 / 2246
  6. Без Ротшильда. Об украинском кумовстве в особо крупных размерах 5 / 2772
  7. Соглашение об ассоциации с ЕС вступило в силу 4 / 551
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы с плашками "Р", "Новости партнеров", "Новости компаний", "Новости партий", "Инновации", "Позиция", "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.