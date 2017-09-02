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Главная » Страна » Брат Саакашвили должен покинуть Украину, иначе его выдворят, – ГМС

Брат Саакашвили должен покинуть Украину, иначе его выдворят, – ГМС

Брат Саакашвили должен покинуть Украину, иначе его выдворят, – ГМС
Давид Саакашвили / Фото: Facebook Paata Abjandadze

Основания для пребывания Давида Саакашвили в Украине истекли еще в апреле 2017 года

02.09.17 20
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Брат экс-главы Одесской ОГА Михеила Саакашвили Давид должен покинуть территорию Украины, иначе по решению суда он может быть принудительно выдворен в страну гражданской принадлежности. Об этом вечером 2 сентября заявили в Государственной миграционной службе Украины.

В ведомстве заявили, что основания для пребывания брата Саакашвили в Украине истекли еще в апреле 2017 года.

"Информацию о законной отмене разрешения на трудоустройство и вида на жительство Давида Саакашвили распространил 16 апреля в соцсетях его брат Михеил. Сразу после отмены оснований для пребывания в Украине это лицо обязано было покинуть территорию Украины, однако это сделано не было, что является проявлением неуважения и нарушением украинского законодательства", – говорится в заявлении ГМС.

По данным ведомства, 2 сентября "нарушитель был выявлен работниками Нацполиции и доставлен в подразделение миграционной службы".

"После выяснения всех обстоятельств пребывания лица на территории Украины и предоставления им объяснений, работники миграционной службы правомерно вынесли решение о принудительном возвращении. Согласно закону и принятому решению, нарушитель должен покинуть территорию Украины, то есть уехать в любую страну мира, в противном случае по решению суда он может быть принудительно выдворен в страну гражданской принадлежности", – заявили в ГМС.

"Иностранцы, которые находятся в Украине... обязаны уважать и соблюдать украинское законодательство. После того, как закончились основания для пребывания на территории нашего государства, иностранец обязан самостоятельно покинуть территорию Украины в соответствии с требованиями закона", – говорится в заявлении Миграционной службы.

Также в ведомстве заявили, что в случае выявления иностранца или лица без гражданства, не имеющего оснований для пребывания в Украине, или если срок действия таких оснований закончился, это лицо подлежит привлечению к административной ответственности по ст.203 КУпАП.

В ГМС добавили, что в течение августа 2017 года в Украине выявлено и привлечено к административной ответственности почти 3,5 тыс. нарушителей миграционного законодательства, вынесено около 1400 решений о принудительном возвращении, при этом в 280 случаях принято решение о запрете въезда на территорию Украины.

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Напомним, 2 сентября экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили сообщил, что представители МВД задержали его брата Давида и доставили в Печерский райотдел ГМС.

Директор департамента коммуникации МВД Украины Артем Шевченко заявил, что сотрудники Нацполиции в Киеве доставили брата экс-президента Грузии Михеила Саакашвили Давида в органы Госмиграционной службы с тем, чтобы он покинул территорию Украины, поскольку его вид на жительство был аннулирован на основании того, что ранее его лишили разрешения на работу в Украине.

Позже Давида Саакашвили выпустили из райотдела ГМС, поскольку он не является задержанным и к нему не применяли принуждения, сообщили нардеп Юрий Деревянко и соратник Саакашвили Давид Сакварелидзе. По их данным, брат Саакашвили не получал никаких документов от правоохранительных органов и ГМС относительно его пребывания в Украине.

В партии "Рух нових сил" заявили, что инцидент с братом Саакашвили является "давлением на родственников политических оппонентов власти".

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