За стеной неприкосновенности. Как депутаты и их родственники влипают в неприятные истории

ДТП и арендованный Bentley

На прошлой неделе сын народного депутата от Оппозиционного блока Нестора Шуфрича сбил пешехода. Инцидент произошёл ночью в центре Киева. Пресс-служба депутата тут же заявила, что автомобиль Bentley, на котором Нестор Шуфрич — младший наехал на потерпевшего, ему не принадлежит. Мол, машину взяли в аренду для съёмок клипа друга Шуфрича-младшего. Сбитый сыном депутата 31-летний потерпевший находится в тяжёлом состоянии в реанимации. Семья Шуфрича взялась оплатить его лечение. Они перевели больного из государственной больницы в частную, там его будет лечить приглашённый из Израиля врач.

Самому Нестору Шуфричу — младшему грозит от трёх до восьми лет лишения свободы за нарушение правил дорожного движения, повлёкшее тяжкие телесные повреждения. До рассмотрения дела Шевченковский суд Киева отпустил подозреваемого на поруки отца, несмотря на то, что прокуроры настаивали на домашнем аресте, чтобы исключить возможность побега. Суд посчитал смягчающим обстоятельством беременность жены Шуфрича-младшего.

Инцидент на трассе

В канун Нового года народный депутат от "Народного фронта", глава Комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны Сергей Пашинский оказался в эпицентре скандала: депутат прострелил ногу мужчине, напавшему на него на трассе в Киевской области. По версии Пашинского, инцидент произошёл, когда они с супругой возвращались домой и увидели, как два человека на дороге толкали машину без осветительных знаков. После того как жена депутата предупредила незнакомцев о создании аварийной ситуации, один из них её обматерил. Пашинский попытался добиться извинений от мужчины, достав наградной пистолет — подарок министра внутренних дел Арсена Авакова. Но ситуация вышла из-под контроля: незнакомец ударил депутата бутылкой по голове, а тот в ответ прострелил ему ногу. По версии другой стороны, первой нецензурную брань использовала супруга Пашинского, а ему пришлой обороняться, потому что депутат угрожал пистолетом.

Спустя полгода Генпрокуратура закрыла уголовное дело против Сергея Пашинского, поскольку не увидела в его действиях состава преступления. Прокуроры убеждены, что депутат действовал в рамках необходимой самообороны.

Стрельба в школе

В середине августа в СМИ появилась информация о стрельбе на киевской Троещине с участием внефракционного депутата Сергея Мельничука. Конфликт случился на территории специализированной школы "Славия", учредителем которой является Украинский конгресс инвалидов. Туда Мельничук приехал, чтобы остановить выселение школы. Дело дошло до серьёзного конфликта: в ход пошло оружие. Представители депутата заявляют, что первыми огонь открыли те, кто пытался захватить помещение школы. "Титушки с грязной бранью разбили заднее боковое стекло автомобиля Сергея Мельничука, запустили в салон газ, порезали шины и начали стрельбу", — заявили в пресс-службе депутата. То, что стычку спровоцировали неизвестные молодые люди, подтверждает и член правления Украинского конгресса инвалидов Юрий Шеремет, который был свидетелем конфликта.

Киевская полиция заявляет, что стрелял не депутат, а человек, который был с ним в машине. Представители Мельничука говорят, что это был государственных охранник, защищающий его от покушений на убийство уже полтора года. Сейчас прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного препятствования Мельничуком выполнения решения суда о выселении общественной организации из нежилого помещения. По словам депутата, он фигурирует в деле как свидетель.

Хулиганство

В середине лета в Конотопе Сумской области депутат облсовета Сергей Демеха открыл огонь по людям в центре города. Мэр Конотопа Сергей Семинихин на своей странице в Facebook написал, что пьяный депутат приставал к девушке, а когда за неё заступились люди, Демеха начал стрелять.

В сумской полиции заявления о том, что депутат облсовета был пьян, опровергли: алкоголя в его крови не обнаружили. А оружие, из которого стрелял Сергей Демеха, — травматическое, зарегистрировано и находится у него на законных основаниях.

После инцидента полиция получила два заявления. Одно — от депутата, который пожаловался на то, что местный житель забрал у него золотой кулон. Второе заявление — от его "оппонента", который обвиняет Демеху в том, что тот стрелял в него из пистолета. Сам депутат считает, что на самом деле покушение связано с его политической деятельностью.

Полиция Сумской области открыла уголовное производство по статье "хулиганство".

Газовое дело

В начале лета депутат Каменского горсовета Днепропетровской области Дмитрий Пучкин в селе Куриловка обстрелял работников аварийно-диспетчерской службы, когда те работали над восстановлением газоснабжения. В результате пострадала 60-летняя сотрудница газовой службы.

Конфликт начался, когда рабочие попросили у Пучкина разрешения попасть к регулятору давления, который находился во дворе дома депутата. В ответ услышали резкий отказ и угрозы, а затем Пучкин четыре раза выстрелил в их сторону. На возмущение одной из работниц депутат отреагировал ещё агрессивней: выстрелил ей в ногу.

По факту нанесения телесных повреждений правоохранительные органы открыли в отношении депутата уголовное производство.