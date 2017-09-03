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Главная » Страна » Сутки в АТО прошли без потерь
Сутки в АТО прошли без потерь
Фото: Пресс-центр штаба АТО
Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО прошли без потерь

Боевики обстреливали наши позиции 26 раз

03.09.17 27
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Всего за минувшие сутки незаконные вооруженные формирования 26 раз открывали огонь по позициям сил АТО. Подавляющее большинство огневых провокаций осуществлялись из стрелкового оружия и были не долговременными. Потерь среди украинских военных нет.

В частности, в районе Авдеевской промзоны противник 4 раза обстреливал наши опорные пункты из стрелкового оружия и гранатомета. Также вечером и ночью под вражеским огнем дважды оказывались наши укрепления на подступах к Зайцеву и Каменки и трижды - вблизи Майорска.

На Приморском направлении враг 4 раза из гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия обстрелял наши опорные пункты у Водяного. Кроме того, факты применения боевиками стрелкового оружия зафиксированы в окрестностях Талаковки и Гнутово. А в районе Широкино дважды бил вражеский крупнокалиберный пулемет.

На Луганском направлении было относительно спокойно. Однако и здесь около 20 часов вблизи Новозвановки бандиты применяли гранатомет.

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