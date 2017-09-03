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Главная » Страна » Украинские морпехи приехали на военные учения в Грузию
Украинские морпехи приехали на военные учения в Грузию
Фото: mil.gov.ua

Украинские морпехи приехали на военные учения в Грузию

Украинские подразделения отрабатывают совместные действия со странами НАТО

03.09.17 156
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Украинские морские пехотинцы совместно с представителями морской авиации Военно-Морских сил Вооруженных сил Украины принимают участие в многонациональных учениях Agile spirit - 2017, которые пройдут с 3 по 13 сентября 2017 года на полигоне Орфоло в Грузии. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

"Цель участия в мероприятии - отработка совместных действий украинского подразделения с подразделениями стран-членов и стран-партнеров Альянса, повышение полевой и воздушной выучки в многонациональной среде", - говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что учения такого масштаба с привлечением украинских подразделений морской пехоты и морской авиации на территории других государств осуществляются впервые.

Напомним, Вооруженные силы Украины в сентябре проведут военные маневры под названием "Непоколебимая стойкость-2017".

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