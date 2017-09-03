АТО: Боевики трижды стреляли из минометов

В течение сегодняшнего дня обстановка в районе проведения АТО несколько обострилась, однако оставалась контролируемой украинской армией.

Всего с полуночи боевики 17 раз обстреляли наши укрепления. При этом они трижды использовали минометы калибра 120 миллиметров. Потерь среди украинских военных нет.

Так, около 6 утра боевики выпустили почти 20 мин калибра 120 миллиметров по опорным пунктам сил АТО у Гнутово и Талаковки. Кроме того, на Приморском направлении преступники били из крупнокалиберных пулеметов неподалеку Водяного и Павлополя.

На Донецком направлении неспокойно было в районе Зайцево. Здесь с 6 утра бандиты 7 раз обстреливали наши укрепления из 120-миллиметрового миномета, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Также под вражеским огнем сегодня оказались защитники Авдеевской промзоны и шахты Бутовка.