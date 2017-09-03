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Прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити на улице Грушевского

Прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения граффити на улице Грушевского
Фото: facebook.com/kyiv.gp.gov.ua/posts

Рисунки на здании приказом Минкульта в 2014 году были отнесены объектам культурного наследия

03.09.17 152
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Киевская прокуратура открыла уголовное производство по факту уничтожения на фасаде дома по улице Грушевского граффити, созданных во время Евромайдана. Об этом говорится в пресс-службе прокуратуры.

"Приказом Министерства культуры №869 от 15 октября 2014 года место боевых действий и массовой гибели граждан в районе улицы Грушевского в Киеве во время акций протеста в феврале 2014 отнесено к объектам культурного наследия, повреждение или уничтожение которых влечет за собой уголовную ответственность", - отмечается в сообщении.

В связи с вышеизложенным сведения об указанном правонарушении внесены в ЕРДР по ст. 298 УК Украины (Уничтожение, разрушение или порча памятников истории или культуры).

Напомним, в Киеве с фасада магазина люкс-мебели "Эмпориум" на улице Грушевского исчезли известные граффити с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко, которые были нанесены во время Революции достоинства.

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