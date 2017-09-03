В оккупированном Крыму отпраздновали годовщину создания "Беркута"

В оккупированном Севастополе на Сапун-горе отметили 24 годовщину основания севастопольского подразделения "Беркут". Об этом пишет Крым.Реалии со ссылкой на местные СМИ.

Сотрудникам подразделения, которые после аннексии полуострова изменили присяге и перешли в российские силовые органы, вручили краповые береты, грамоты и благодарности.

Севастопольский сайт Форпост информирует, что сейчас отряд входит в состав Росгвардии, силовики занимаются оперативным выездами, обезвреживанием взрывных устройств и боеприпасов, обеспечением общественной безопасности, борьбой с проявлениями терроризма.

"Сформированный отряд, отряд работоспособен. Только за это лето выполнены многочисленные задачи. Результатами работы сотрудников спецподразделения и результатами, с которыми они подходят к концу 2017 года, я как начальник управления доволен. Есть чем гордиться", - рассказал начальник управления службы войск национальной гвардии России в Севастополе Сергей Колбин.

Напомним, бывший командир киевского "Беркута" Сергей Кусюк засветился в форме ОМОНа на антикоррупционном митинге в Москве 13 июня.