Трамп: США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения торговых связей с каждой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"США рассматривают, кроме других вариантов, прекращение всякой торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей", - отметил он.

Напомним, Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы.

Министр финансов США Стивен Мнучин уже заявил, что представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР.