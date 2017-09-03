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Главная » Страна » Трамп: США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР

Трамп: США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР

Трамп: США могут прекратить торговлю со странами, ведущими бизнес с КНДР
Дональд Трамп / Фото: businessinsider.com

Белый дом разрабатывает новые санкции против Северной Кореи

03.09.17 31
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Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность прекращения торговых связей с каждой страной, которая сотрудничает с Северной Кореей. Об этом заявил президент США Дональд Трамп в своем Twitter.

"США рассматривают, кроме других вариантов, прекращение всякой торговли с любой страной, которая ведет бизнес с Северной Кореей", - отметил он.

Напомним, Северная Корея провела успешное испытание водородной бомбы. 

Министр финансов США Стивен Мнучин уже заявил, что представит президенту Дональду Трампу новый пакет санкций против КНДР. 

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