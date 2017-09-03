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Главная » Страна » ЕБРР начал отбор компаний, которые займутся решением "мусорной проблемы" Львова

ЕБРР начал отбор компаний, которые займутся решением "мусорной проблемы" Львова

ЕБРР начал отбор компаний, которые займутся решением "мусорной проблемы" Львова
Фото: Reuters

Общая стоимость проекта – 35 млн евро

03.09.17 24
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Европейский банк развития и реконструкции сообщил о начале отбора компаний, которые примут участие в воплощении первого этапа проекта "Твердые отходы Львова" стоимостью 35 млн евро. Об этом пишет Zaxid.net.

В объявлении, опубликованном на официальном сайте ЕБРР, указано, что проект будет предусматривать начало рекультивации Грибовицкой свалки и строительство завода по механико-биологической переработки мусора.

Операторами проекта указаны Львовский горсовет и львовское коммунальное предприятие "Зеленый город".

В объявлении отмечается, что тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в IV квартале этого года.

Из  €35 млн, предусмотренных проектом ЕБРР, €10 млн предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовицкой свалки, что является безвозвратным грантом со стороны ЕБРР.

Еще €25 млн будут потрачены на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.

Напомним, в конце июля Львовский горсовет подписала с ЕБРР соглашение на €30 млн, из которых грантовых €10 млн были предусмотрены на рекультивацию, а €20 млн - кредит под минимальные проценты для строительства завода.

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