ЕБРР начал отбор компаний, которые займутся решением "мусорной проблемы" Львова

Европейский банк развития и реконструкции сообщил о начале отбора компаний, которые примут участие в воплощении первого этапа проекта "Твердые отходы Львова" стоимостью 35 млн евро. Об этом пишет Zaxid.net.

В объявлении, опубликованном на официальном сайте ЕБРР, указано, что проект будет предусматривать начало рекультивации Грибовицкой свалки и строительство завода по механико-биологической переработки мусора.

Операторами проекта указаны Львовский горсовет и львовское коммунальное предприятие "Зеленый город".

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В объявлении отмечается, что тендер на закупку товаров, работ и услуг для проекта "Твердые отходы Львова" будет объявлен в IV квартале этого года.

Из €35 млн, предусмотренных проектом ЕБРР, €10 млн предусмотрены собственно на рекультивацию Грибовицкой свалки, что является безвозвратным грантом со стороны ЕБРР.

Еще €25 млн будут потрачены на строительство мусороперерабатывающего завода на территории Львовской ТЭЦ-2. Разработку проекта завода уже завершают специалисты французской компании Egis, также за счет гранта французского правительства.

Напомним, в конце июля Львовский горсовет подписала с ЕБРР соглашение на €30 млн, из которых грантовых €10 млн были предусмотрены на рекультивацию, а €20 млн - кредит под минимальные проценты для строительства завода.