Боевики обстреляли КПВВ Станица Луганская

В Луганской области пророссийские террористы из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт въезда/выезда Станица Луганская.
Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.
"3 сентября, в 21:15 российско-оккупационные войска обстреляли из стрелкового оружия контрольно-пропускной пункт въезда/выезда Станица Луганская", - говорится в сообщении.
В штабе отметили, что несмотря на готовность подразделений сил АТО дать соответствующий огневой отпор, принимаются меры для недопущения обострения ситуации безопасности, сохранения жизни гражданского населения и обеспечения функционирования всех органов власти и социальной защиты.
Напомним, на КПВВ Станица Луганская боевики похищают людей.