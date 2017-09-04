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Ситуация в Донбассе

В зоне АТО ранен украинский военный

В зоне АТО ранен украинский военный
Иллюстративное фото

Боевики 44 раза обстреляли украинские позиции

04.09.17 144
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За прошедшие сутки в зоне АТО было зафиксировано 44 обстрела украинских позиций со стороны террористов.

Как сообщает пресс-центр АТО, наиболее неспокойно было на Донецком направлении. Здесь вблизи поселка Зайцево боевики обстреляли украинские позиции из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Также под вражеским огнем трижды оказались украинские укрепления в Авдеевский промзоне и возле Майорска.

На Приморском направлении террористы применили стрелковое оружие в окрестностях Павлополя. В этом же районе впоследствии выпустили 5 мин калибра 82 миллиметра. Неподалеку Гнутово, Талаковки, Лебединского и Широкино террористы вели огонь из стрелкового оружия. Позиции возле Марьинки были обстреляны из гранатомета, в результате чего был ранен украинский военный.

Напомним, на Луганском направлении террористы из стрелкового оружия обстреляли контрольно-пропускной пункт Станица Луганская.

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