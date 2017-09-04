За четверть века в Украину поступило более 11 млрд долларов от Всемирного банка

Всемирный банк за 25 лет вложил в украинские проекты 11,6 млрд долларов.
Об этом заявил министр финансов Украины Александр Данилюк, сообщает пресс-служба ведомства.
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"В течение 25 лет на финансирование инвестиционных проектов в Украине было выделено 11,605 млрд долларов. Средства были направлены на институциональное развитие органов государственной власти, поддержку отдельных направлений и проектов в приоритетных отраслях и сферах, а также системные проекты, направленные на поддержку реформ и сбалансирование государственного бюджета Украины", - сказал он.
Напомним, Всемирный банк решил закупать товары и услуги через Prozorro.