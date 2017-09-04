В Украине обесточены 167 населенных пунктов

В Украине в результате дождей и порывов ветра из-за срабатывания системы защиты линий электропередач остались без света 167 населенных пунктов в четырех областях.
Об этом сообщает Госслужба по чрезвычайным ситуациям.
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По информации спасателей во Львовской области обесточены 73 населенных пункта, в Ивано-Франковской - 51, в Тернопольской - 37. В Черновицкой - 6.
Напомним, в оккупированном Крыму за ночь уничтожено не менее 80 га виноградников "Массандры".